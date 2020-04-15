非法轉移340萬元生意　電線生產商前僱員認串謀詐騙

廉政公署早前起訴一名電線生產商前僱員，指她涉嫌串謀他人以欺詐手段，轉移該生產商達340萬港元的生意予另外3間公司。被告今(15日)在區域法院承認控罪。

被告蘇影嫻(47歲)，為信誠電線有限公司(信誠電線)前助理客戶主任，承認3項串謀詐騙罪名，違反普通法。法官杜大衛將案件押後至6月2日提堂，並批准被告保釋。

廉署早前接獲投訴，案情透露指，被告於2012年年中至2016年6月期間，與另一名被告、信誠電線客戶主任及其他人士串謀，向信誠電線訛稱另一間供應商曾向嘉俊工程及貿易有限公司(嘉俊工程)，及兩間中文名稱分別與進達電業有限公司(進達電業)及逸昇工程公司(逸昇工程)相似的新公司，提出能夠以低於信誠電線的售價向它們供應電線。

2名被告於是建議信誠電線以同樣低價，向該3間公司出售產品，以成功取得訂單。信誠電線批准有關安排，並於上述期間收到分別由嘉俊工程、逸昇工程及進達電業發出的訂單，訂購多款電線產品。

被告及該客戶主任其後安排信誠電線以折扣價，向該3間公司供應總價約340萬港元的產品，信誠電線因而少收至少82萬多港元。被告其後安排逸昇工程向進達電業供應該批電線產品，並向17名信誠電線的客戶表示，他們計劃從信誠電線購買的電線產品已售罄，將客戶轉介予嘉俊工程及進達電業。

被告在警誡下承認有份串謀轉移信誠電線的生意，並將該公司的客戶轉往嘉俊工程及進達電業，因而收取該信誠電線客戶主任15萬港元。