咖啡學徒認辱五星旗　被判240小時社服令

去年9月21日屯門衝突，咖啡學徒鄧智樂(21歲)被指撕毀、焚燒和踐踏五星旗，他早前承認一項侮辱國旗罪，今(15日)於屯門法院判刑。裁判官接納被告因一時衝動才犯案，已深切反省，決定判處他240小時社會服務令。

裁判官指，國旗是國家的象徵，也是國家的尊嚴所在，以焚燒和踐踏等方式侮辱國旗即屬違法，被告在案發時帶同點火器到場，雖不知原意為何，但他確為在場人士帶來風險。裁判官考慮到被告在單親家庭長大，一直都努力學習和工作，一心成為職業咖啡師，為代表香港參加「拉花」比賽而努力，加上他已深切反省，明白不應用此方法表達對政府的不滿，承諾不會再犯，故決定給予機會改過自新，判他社服令。

裁判官甫開庭便表示，控方早前去信法庭，指律政司正覆核一宗同類案件的判刑，向法庭申請押後本案的判刑，惟裁判官認為上訴庭仍未知何時頒下判詞，為免對本案被告不公，故決定於今天判刑；辯方求情時則指，被告對自己的行為感到後悔，明白自己做錯，日後不會再犯，希望法庭接納報告建議，判他社服令。

案情透露，康文署職員於當日下午3時許，透過閉路電視發現有人扯下屯門大會堂外的五星旗，其後被告和兩名不知人士撕開五星旗，並用火槍和紙巾焚燒五星旗，再踐踏旗幟後離去。至同晚約10時，有人在元朗非法集結，警方驅散示威者時，在鳳琴街見被告形迹可疑，遂截停搜查他，搜獲火槍、白電油和手套等物，警誡下他保持沉默。