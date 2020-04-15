妥瑞症男生校內遭欺凌　入稟控同學殘疾歧視

一名患有妥瑞症的未成年男生，入稟區域法院控告4名小學同學，指他們常模仿他病發抽搐及嘲笑他「柏金遜」、「抽筋佬」及「霍金」，又拿他曾接受睾丸糾正手術作笑柄，違反《殘疾歧視條例》，要求法庭頒令4人道歉並作出2萬港元情感損害賠償。

由於申索人年僅15歲，屬未成年人士，他由父親代表入稟。法庭已頒發匿名令，故申索人及其父親分別化名B及LKB。

入稟狀指，B於2010年9月入讀小學，2011年7歲時開始出現妥瑞症病徵，包括身體有不由自主的抽搐情況，會不時搖動手腕、聳肩、搖頭和反白眼，2015年接受手術切除右邊睾丸，2016年確診妥瑞症。而4名答辯人在案發時是B的同班同學。

B主要指稱4名答辯人於2015-16小六學年與他同班時，曾基於其殘疾而騷擾他，他們經常模仿B因妥瑞症誘發的抽搐，以及當着全班同學面前嘲笑B。

B的父親曾為此向訓導主任投訴，但經老師訓誡後4人依然故我，繼續取笑B。而B為了逃避嘲笑，曾在小息時離開班房，甚至藉口生病不上學。B亦透過短訊質問過他們為何要捉弄他，有人答「無原因」，有人答「好笑」。

入稟狀續指，B因為各答辯人行徑而感到受冒犯、侮辱及個人尊嚴受損，並經常情緒低落和不安，亦對別人失去信心，不懂得和朋輩交往。

根據《殘疾歧視條例》，任何人因另一人的殘疾而向他作出不受歡迎的行徑，並預期對方會感到受冒犯、侮辱或驚嚇，例如針對某人的殘疾而出言侮辱或說冒犯的笑話，該行徑便是騷擾。而任何教育機構的學生對同校有殘疾的同學作出騷擾，即屬違法。

針對殘疾學生常在校內受到騷擾和欺凌，平等機會委員會協助此個案提出訴訟，一方面希望提高公眾認識《殘疾歧視條例》中保障殘疾學生的條文，同時亦提醒公眾殘疾騷擾是違法的。