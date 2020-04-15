疫情重創航空業　本港機場3月客量按年跌91%

新冠肺炎疫情全球大爆發，重挫航空業！香港機場管理局今（15日）表示，由於全球多個國家及地區繼續實施出入境限制及檢疫措施，香港國際機場今年3月客運量及飛機起降量分別為57.6萬人次及1.21萬架次，按年分別大跌91%及67%，至於3月貨運量則較去年同月下降12.4%至37.8萬公噸。

機管局指出，因各國及本地的出入境限制措施，本港3月份的旅遊需求非常疲弱，多間航空公司亦取消更多航班，旅客量所受的影響最為嚴重，錄得按年跌幅達97%，轉機或過境旅客及本港居民外遊人數亦分別下降91%及83%。

至於貨運方面，該局稱在主要貿易地區中，3月份往來東南亞及歐洲的貨運量跌幅最為顯著，貨運量減少主要由於轉口貨運量下跌42%所致，而出口貨運量維持穩定，進口貨運量則同比微升1%。

該局機場運行執行總監張李佳蕙指出，因應疫情，機場同業均遇到前所未有的困難，除了協助衞生署實行檢疫措施外，機場員工亦努力確保香港國際機場做好防疫工作。