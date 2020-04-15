團體到律政司抗議　促褫奪郭榮鏗的議員資格

「同心護港」成員今午到律政司抗議，促褫奪郭榮鏗的議員資格。(陳嘉順 攝)

港澳辦和中聯辦前日(13日) 強烈譴責主持立法會內務委員會主席選舉的公民黨議員郭榮鏗及部分反對派議員「拉布」，涉公職人員行為失當。有團體今午(15日)到中環律政中心，抗議郭榮鏗在近大半年拖延選舉14次，批評他癱瘓立法會的行為可恥，促請律政司迅速褫奪(DQ) 郭的議員資格，以彰顯公義。

「同心護港」數人今午3時許到律政中心門外抗議，手持印上「郭榮鏗癱瘓立會無恥，律政司速DQ彰顯公義」字句的橫額。召集人曹達明和在場成員高叫「(郭榮鏗) 勾連外國勢力，出賣香港利益」等口號，抗議本身是大律師兼法律界議員郭榮鏗，涉嫌觸犯公職人員行為失當和違反議員宣誓誓詞，曹狠批郭濫用主持會議權力乃「揸住雞毛當令箭」，他其後向律政司代表遞交請願信，要求律政司嚴正執法，依法從速「DQ」郭的議員資格。

同場亦有人認為郭長期拖延內會正副主席選舉，批評郭和反對派議員「為反對而反對」，令議會陷入停擺，「攬炒」本港經濟命脈。

郭榮鏗昨日(14日) 回應有關港澳辦和中聯辦對其指控，郭多次強調在處理內會選舉主席事宜上，均嚴格遵守議事規則及內務守則，並按照立法會法律顧問的意見行事。