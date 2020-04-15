生意暴跌7成無援助　髮型化妝業斥政府遺漏業界

港府推出的兩輪「防疫抗疫基金」錯漏百出，從事髮型及化妝等自僱人士沒有强積金戶口，慘淪被遺棄一族。髮型化妝整體形象設計師總會今日(15日)召開記者會，控訴疫情下業界生意下跌7成或以上，髮型、化妝、相關活動策劃等從業員，需要放無薪假或失業，批評政府未有支援業界，放寬申請資格，以繳稅紀錄等取代強積金供款紀錄。

有從業員指，上月至今零收入，即使第二輪基金向有強積金供款的自僱人士發放7500元資助，但並不足夠交租，部分無強積金供款的從業員亦未能受惠，希望政府可以完善分配資源。

協助的工聯會議員麥美娟指出，由於兩輪「防疫抗疫基金」未能解決嚴重失業問題，她促請政府向失業或放無薪假逾一個月的僱員發放9000港元津貼，為期最多六個月。

她又批評，特區政府欠缺完善的失業援助金制度，促請政府亡羊補牢，向符合資格的失業人士提供資助，計算方法是按去年第四季工資中位數8成，以1.5萬港元作為上限，最長可申請6個月的援助金，並向受疫情嚴重打擊的行業約100萬名開工不足、收入大減的僱員，提供一次性1萬港元現金補貼，預計涉及100億港元政府開支。