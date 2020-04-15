港新增4人染疫全有外遊　張竹君料戴口罩或會成常態

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(15日)新增4宗確診個案，分別為3男1女，年齡介乎22至60歲，全部有外遊紀錄，分別去過英國、摩洛哥及荷蘭。當中到過摩洛哥的60歲女病人，是乘坐內地包機撤離，他在廣州檢疫時化驗呈陰性，回港後因大便帶血，所以到瑪嘉烈醫院化驗，證實是陽性，張估計可能在內地時仍處於潛伏期而未能驗到病毒，也可能是假陰性。本港至今確診病例累計有1017宗。

張竹君表示，對於摩洛哥返港的60歲女病人大便帶血是否與新冠肺炎有否關係，需與醫生跟進，以了解該病人有否其他臨床表徵，亦會跟進病人是否有其他疾病，例如腸的問題或痔瘡等都會導致大便帶血，而大便出血一般來說不是新冠肺炎的病徵。張指其病人的丈夫及妹妹去過摩洛哥，是早前的確診個案，估計在當地感染。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，今日再多25名確診病人出院，至今出院人數累計有459人。她指目前一共有114康復出院的病人曾覆診，至於康復病人是否有出現後遺症，她指仍需時觀察。至於隸屬機動部隊、駐守西九龍警區的46歲男警長（854號個案），今日已脫離危殆，現時情況嚴重。

張竹君說，暫未能預測疫情何時完結，可能要等大部分人有抗體、疫苗面世才可減輕病毒傳播，因此估計戴口罩有機會變成常態，「大家有心理準備係漫長嘅戰爭。」