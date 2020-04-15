申領津貼須收入證明　康體業逾半人未能申領

新冠肺炎疫情下，康體行業陷入停擺。雖然港府聲稱會支援業界，卻規定須以本地認可證明及工作收入證明申請。香港康樂體育專業人員總會今日（15日）召開記者會，批評政府的申請規定與現實行業環境不一，因不少教練是自由身、新興運動在本港亦無認證，推算業界有超過5成人未能領取7500港元津貼。

香港康樂體育專業人員總會早前調查發現，業內約58%人「無工開」、40%人被迫放無薪假或強制減薪。總會會長李粵閩指，社會運動時康體活動屢被中斷或暫停，而新冠肺炎疫情下，學校停課、康文署2月起關閉所有轄下體育設施，令康體訓練及活動近乎全部取消及無限期押後，行業接近停頓，教練、導師面對嚴峻生計危機。

李續說，港府在第二輪防疫抗疫基金中包含業界，卻規定須以本地認可證明及工作收入證明申請，與現實行業環境不一，「不少教練是自由身、新興運動亦本港無認證」，推算本港4萬多名教練及老師，只有1.7萬人能領取7500港元津貼。

他促港府放寬規定，增設康體界的緊急失業生活援助金，向能提供第三方場地租用紀錄、國際認可機構證書及失業聲明等文件作證明，以5成收入為上限，向受影響人士提供補助，上限1萬港元，為期3至6個月。