申領津貼須收入證明 康體業逾半人未能申領
2020年04月15日 16:37
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香港康樂體育專業人員總會批評政府的申請規定與現實行業環境不一。
新冠肺炎疫情下，康體行業陷入停擺。雖然港府聲稱會支援業界，卻規定須以本地認可證明及工作收入證明申請。香港康樂體育專業人員總會今日（15日）召開記者會，批評政府的申請規定與現實行業環境不一，因不少教練是自由身、新興運動在本港亦無認證，推算業界有超過5成人未能領取7500港元津貼。
香港康樂體育專業人員總會早前調查發現，業內約58%人「無工開」、40%人被迫放無薪假或強制減薪。總會會長李粵閩指，社會運動時康體活動屢被中斷或暫停，而新冠肺炎疫情下，學校停課、康文署2月起關閉所有轄下體育設施，令康體訓練及活動近乎全部取消及無限期押後，行業接近停頓，教練、導師面對嚴峻生計危機。
李續說，港府在第二輪防疫抗疫基金中包含業界，卻規定須以本地認可證明及工作收入證明申請，與現實行業環境不一，「不少教練是自由身、新興運動亦本港無認證」，推算本港4萬多名教練及老師，只有1.7萬人能領取7500港元津貼。
他促港府放寬規定，增設康體界的緊急失業生活援助金，向能提供第三方場地租用紀錄、國際認可機構證書及失業聲明等文件作證明，以5成收入為上限，向受影響人士提供補助，上限1萬港元，為期3至6個月。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease