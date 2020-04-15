謝偉銓強調應調整法律　完善國家安全

對於中聯辦主任駱惠寧指香港在國家安全方面始終是「突出短板」，關鍵時刻會成為致命隱患。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為「在國家安全面前，法律應該讓路」合乎邏輯，因為沒有國家，所有法律都沒有意思。工聯會會長吳秋北亦指本港青年人對於國家不認識，部分人士甚至有港獨思想，呼籲加強國家安全教育，維護好國家安全。

謝偉銓指，如沒有國家，所有法律都沒有意思，因此國家安全應放在首位，但指所謂「讓步」，每人有不同演繹方式。他指出，如現有法律仍有改善空間，應該調正或更改以完善國家安全，但表示自己不是法律專家，以上僅屬個人意見。

吳秋北指出，國家安全不僅關乎國家興亡，更關係到每個市民的安身立命。他又指香港沒有經過脫殖，導致國家安全意識不強，加上近年顏色革命威脅，更需要加強國家安全教育。他認為需要令社會各界熟悉自己的國家、了解國家的歷史及文化，在產生認同感後就不會再有港獨思潮。他又強調香港絕對不能成為國家安全的一個漏洞，因此《基本法》第23條立法更是刻不容緩。

不過，民主黨主席胡志偉批評中央政府以國家安全為由，箝制香港市民的思想﹑言論以至集會自由。他續稱，法治一直是香港的基石，而在國際眼中，香港是面向世界「最佳的跳板」，卻被駱矮化成「突出的短板」。

泛民主派議員陳淑莊則指現時所謂法治只是為推動國家的政策，而非尊重人民的權利，駱今早所言，是踐踏香港的司法獨立。她認為港澳辦和中聯辦在批評香港事務時需要克制，應該由香港自行處理社會上的不安和修補傷害。