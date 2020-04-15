逾千港人滯留印度 印裔港人促政府派包機接回港

新冠肺炎全球爆發，不少城市實施封關政策，其中印度政府日前更宣布延長封城至下月3日，當中有逾千港人仍滯留印度。有關注組指當地電力短缺，而且天氣開始炎熱，擔心會增加患病風險，因此希望政府能安排包機讓滯留港人自費回港。

滯留印度的逾千港人遍佈多地，其中身處在印度北部的旁遮普邦佔最多，有近700人；其次是在印度西部的馬哈拉施特拉邦，有171人；在印度首都德里則有84人。逾千人當中，有至少200人持特區護照，持香港永久性居民身分證則有500人，另外亦有持香港工作簽證的人士，包括外傭。

滯留印度港人關注組發言人 Harry表示，其太太、岳母和數名親友合共7人於3月因家事回印度，但至今因封城而滯留當地。他指其岳母患有哮喘，一直需要按本港醫生指示服藥治療，但因滯留當地，所需的藥物亦將近服用完畢，而當地醫院僅處理有新冠肺炎病徵的個案，因此無法覆診取藥。同時他亦透露，7人當中有部分是小孩子，尿片亦已用完，只能以布包裹，加上當地天氣開始炎熱，形容衞生情況非常不理想。

關注組另一發言人David表示，不少港人在當地將滯留近兩個月，原本當地於本月中解封，但日前當地政府宣布延長至下月，擔心屆時會再加長。他指1,300人當中未聽聞有確診個案，而且將於明日就事件與港府聯絡，建議先派包機到旁遮普邦或德里接載港人。