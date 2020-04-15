疫情下客量大跌5成　嶼巴計劃再削減班次

新冠肺炎疫情下市民盡量減少外出，加上旅客銳減，令公共交通工具客量暴跌。新大嶼山巴士表示，其今年2至3月份的客量按年銳減5成，未來計畫再削減3至4條巴士路線的班次，但未有計劃裁員或減薪。

新大嶼山巴士副總經理陳天龍表示，疫情下嶼巴的客量大受影響，上2個月的客量整體比上一年同期減少一半，當中4條來往港珠澳大橋香港口岸和深圳灣口岸的路線，客量跌幅更大。

嶼巴早前已調減部份路線班，但陳天龍指仍然需要繼續節省開支，正計畫向運輸署申請再削減3至4條非口岸巴士路線的班次，但計劃削減的班次佔除口岸路線以外的整體運力不足1成。

陳天龍又指，現時無計劃裁員或減薪，但有推出員工自願放無薪假的計劃，嶼巴亦會考慮申請政府的薪金補貼計劃，估計大部份員工符合資格。

另外，嶼巴與科大實驗室合作，今日(15日)起一連兩日由科大實驗室團隊為嶼巴旗下現時投入服務的近140輛巴士，噴灑一款「新型多層次抗病毒殺菌塗層」，聲稱可有效抗菌90日。