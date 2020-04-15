團體指保就業計劃漏洞多　狠批林鄭月娥見死不救

港府上周公布第二輪防疫抗疫基金，推出810億港元的「保就業計劃」，立法會財務委員會於本周五(17日)審議撥款。有團體今(15日)指不少工人受疫情影響而處於水深火熱之中，批評政府未有提供最急切及有效的支援，指特首林鄭月娥見死不救。建議政府堵塞現行方案漏洞，包括設立失業援助金，以及設立機制監察領取津貼的僱主有否如實支薪等。

香港職工會聯盟直斥「保就業計劃」對於已失業或被裁減的員工，未有提供任何支援，如同「見死不救」，建議政府須設立失業援助金，免除入息及資產審查，以員工解僱信作證明，向失業人士發放金額相當於正常工資8成，並以1萬6千港元為上限的緊急援助金。

聯工盟又稱，政府今次計劃向僱主提供為期半年的工資補貼，又指監察計劃實施情況要倚靠僱員舉報，批評港府不應將監管責任推卸在僱員身上，特別在經濟差及失業高企的情況下，因僱員普遍議價能力薄弱，容易遭受剝削。而普通員工亦不可能掌握公司之整體薪金開支和僱員數目，無從監察資方有否「中飽私囊」。

職工盟建議政府設立機制監察領取津貼的僱主，例如僱主須出示僱員簽名作實的薪金水平同意書，及規定僱主每月向政府部門呈交完整的僱員支薪紀錄，防止出現僱主欺上瞞下的行為。職工盟主席吳敏兒指出，政府應就違反規定的僱主引入刑事罰則和罰款機制，以起阻嚇作用。