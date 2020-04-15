疫情下諱疾忌醫 　港大發現中風病人遲1個鐘求診

新冠肺炎疫情下，市民為避疫會盡量留在家中，但如果有病不求醫就可能適得其反。香港大學醫學院有研究發現，病人可能因為疫情而諱疾忌醫，過去2個月到瑪麗醫院求診的急性中風病人，比起去年同期平均延遲1小時送抵醫院，當中更只有55%病人能在中風治療的黃金時間，即病發起4.5小時內求診，較去年下跌近20%。

港大醫學院中風研究組分析73名於疫情首2個月到瑪麗醫院求診的急性中風病人，他們由發病至送抵醫院時間平均延遲了1小時；因「小中風」即短暫性缺血中風而求診的病人比例亦減少。港大醫學院中風研究組主任劉巨基表示，中風病人平均每延誤1分鐘，估計多達190萬神經細胞受損，嚴重影響病情。

劉又說，因血管栓塞而中風的病人，一般會採用溶血治療，但治療有時間限制，病人必須在病發到送院的4.5小時內接受醫治，如果病人延遲求診，可能不再適合接受溶血治療，影響治療成效。港大醫學院內科學系名譽導師張記暢表示，「小中風」的求診比率在疫情期間大幅下降，此類病人若不及時治療，可在3個月內演變成嚴重中風，呼籲病人不要延誤求醫。