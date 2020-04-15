佔中落幕逾5年　黎智英等39搞手未落鑊

被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的黎智英(前排右4)，至今仍逍遙法外。

違法佔領行動(佔中)事件落幕逾5年。7名警務人員襲擊曾健超案件，其中2人上訴得直，餘下5警獲減刑，近日終審法院拒絕5警的上訴申請，案件告一段落。但佔中的48名主要搞手中，僅發起人戴耀廷在內的9人罪成，其餘39人，包括被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的壹傳媒黎智英至今仍逍遙法外。

高院上訴庭去年裁定7警其中2人上訴得直，撤銷定罪和刑罰，餘下5警獲減刑至監禁15至18個月。5警早前提終審上訴申請，終審法官認為看不到上訴方有可爭辯的議題提出上訴，遂拒絕受理。

反觀佔中的48名主要搞手，僅戴耀廷在內的9人罪成。而當年同樣公然參與佔中的黎智英以及民主黨創黨主席李柱銘在內的39名佔中搞手，至今仍未被帶上法庭。

有議員指，佔中案證據確鑿，質疑律政司效率低及兩任律政司司長投鼠忌器，「放生」有關人士，令法治無法彰顯，並指應盡快依法追究佔中搞手，為現時社會動亂帶來阻嚇作用。

根據警方數字，警方於佔中期間拘捕逾1000人，其中200多人經司法程序處理，當中有169人須承擔法律後果，包括127人被定罪及42人須簽保守行為。