建築業界恐5月前現減薪凍薪潮　冀政府增就業快付款

政府推出第2輪防疫抗疫基金之後，各行各業均有提出訴求，以期政府加碼支援。建築測量規劃園境4個專業界別代表今（15日）與特首林鄭月娥會面後表示，期望政府能簡化和加快工程的階段性和預繳式付款程序，以維持業界的現金流順暢。

建築、測量、都市規劃界及園境界議員謝偉銓今聯同建測規園界4個專業學會約見林鄭月娥，他們都希望政府能帶頭增加該些界別的工作職位，如：趁疫情期間加快智慧和健康城市的規劃和工程，藉此增加工作機會，好讓該些行業能自力更生。

他們亦要求政府應簡化和加快工程的階段性和預繳式付款程序，以保障業界資金流運作良好。香港建築師學會會長李國興表示，以他所知，自2月至3月起，已有不少會員跟他反映需要減薪。李估計，疫情對業界影響的連鎖反應將於3月至5月出現，擔心建築師的減薪潮或凍薪潮即將來臨，並強調目前「保就業」於建築業界而言尤其重要。

謝偉銓則期望政府能改變工程和顧問項目招標的慣性傾向，由選擇跨國大企業，轉為交付工程予本地和中小企公司，並建議仿效英國做法，規定把30%的政府顧問合約批予本地中小企。