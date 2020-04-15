葵盛東邨「非常住戶」坐廁淤塞　發難倒糞出屋外

葵涌葵盛東邨盛安樓，昨日(14日)有低層住戶將寓所坐廁中糞便倒出屋外，糞便充斥樓層各處，臭氣熏天，令附近住戶大受困擾。據悉，該名住戶因家中坐廁淤塞，布滿糞便，要求管理公司為其更換坐廁，惟管理公司工程部人員要求他自行清理坐廁後，才願意替他更換。該名「非常住戶」因此發難打破坐廁，更將大量糞便及垃圾丟棄走廊、升降機大堂、樓層垃圾桶，樓層太平門及牆身亦布滿糞便，整個樓層臭不可擋，場面嘔心至極。

葵青區議員周偉雄接獲住戶投訴經了解後，在facebook發帖表示，管理公司有關做法為正常要求，奈何住戶突然發難，他接到有關投訴後親自登樓了解，一出升降機便嗅到惡臭，更差點嘔出來。他又稱當時有保安員已下班，需趕回現場幫忙清理，亦有辦事處職員及清潔工人在現場合作清理，直至2小時後才大致清理完畢，仍要即時進行樓層大清洗，才能清除臭味。他表示管理公司有必要向住戶作出適當處罰，如向住戶發出警告信及扣分等，否則只會縱容他們的惡劣行為。

周偉雄指房屋署今(15日)晨已派員到涉事單位換坐廁，他憶述，當時男住戶把坐廁丟在走廊，令走廊至大堂有一條長約20米的糞便痕迹，他隨即與對方理論，惟對方聲稱是管理公司工程人員要他打破坐廁。他坦言涉事男住戶的行為令人難以接受，又指過去曾見到該名男住戶疑向其女友動粗，當時他有上前喝止。同時，不時有街坊向他反映，指涉事單位經常傳出爭執聲，由於今次事件影響街坊，他已聯絡房屋署經理要求向涉事住戶發出扣分信或警告信，讓涉事住戶知道做事要付出代價之餘，亦可以提醒其他住戶，為達目的而用如此極端方法是不可行的。此舉會影響居住環境衞生，亦加重前線人員的工作。另外，周亦已聯絡社署，要求介入並跟進有關家庭的問題。

住同層的張生稱，該住戶昨日將糞便倒出走廊：「成層樓都係屎，臭到不得了，佢40幾歲男人，同個女友一齊住，好似無工開。」張對件感到憤怒，但無奈房屋署都對他畏懼，自己唯有少出聲，張續指：「佢成日要房屋署維修，都唔正常，屋企久唔久就傳出嘈吵聲，街坊都怕咗佢。」