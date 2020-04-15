政黨要求抗疫基金補漏　促政府盡快派1萬元

新冠肺炎疫情持續影響香港經濟環境，港府早前推出第2輪防疫抗疫基金助市民紓困。有政黨今日(15日)與行政長官林鄭月娥會面，要求政府盡快發放早前在財政預算案宣布向市民派發的1萬港元，同時建議政府應照顧未有受惠於第2輪補貼措施的市民。

議員李慧琼強調防疫抗疫基金未能涵蓋全部市民，只有「派1萬(港)元計劃」才能真正能夠讓每個市民受惠，故要求政府盡快向市民發放相關款項，例如可以首先向正在領取綜援、生果金等計劃的市民，透過社署向他們的戶口發放1萬港元。她又關注，65歲僱員非能受惠於第2輪援助措施，指出他們主要是從事運輸、保安或清潔工作的弱勢社群，要求當局能夠惠及他們。

議員鄭泳舜則關注失業人士問題，要求當局對再額外增加一位綜緩申領上限。他同時批評早前受疫情影響而暫停的愛增值計劃，至今有近90%課程仍未有資訊指何時能夠恢復，又提到參加者需完成1個全科及2個副修課程後才能領取到全數5800港元資助，要求當局改以「先津貼、後上堂」發放款項。他又要求政府設立失業援助金，向失業人士發放最多6000港元援助，為期3個月。

議員周浩鼎及柯創盛關注Playgroup和在學校教授體育課程的教練受有關當局宣布停課而影響生計，另一議員葛珮帆則提到政府給予洗碗業及洗衣業的支援不足。

議員胡志偉則批評政府推出兩次防疫抗疫基金時，均是選擇性為部分行業提供支援，亦要求失業人士領取綜援，非常侮辱打工仔。胡又指，短期內失業人士數量或會暴增，斥政府拒絕設立失業援助金的做法是不負責任。