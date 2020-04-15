抗疫基金推健身營運資助　每所健身中心獲10萬津貼

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，加上港府上月28日起實施「禁聚令」，關閉包括健身中心在內的6類娛樂場所，令健身中心經營困難。民政事務局今(15日)表示，為協助健身中心因暫停營運所引致的財政困難，政府將於第二輪「防疫抗疫基金」下推出「健身中心資助計劃」，以紓緩疫情帶來的影響。

該計劃將會為每所受影響的健身中心發放一次性10萬港元的津貼，預計有超過1600所健身中心受惠。民政事務局發言人呼籲立法會財務委員會盡快通過有關津貼，又指會繼續與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及相關體育總會保持緊密溝通，聆聽業界意見，盡快落實資助的具體安排，為受影響的健身中心及從業員提供適切支援。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，健身中心指任何處所提供運動器械或器材以供使用及/或就改善體能，包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提或拉筋及武術，提供建議、指導、訓練或協助。