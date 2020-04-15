海關破走私冒牌手機及零件案　檢值840萬元貨拘7人

香港海關上周四(9日)在文錦渡管制站截查一輛入境貨櫃車時，在貨櫃內發現3,500件懷疑冒牌物品，包括手機與配件、手錶及衣服等，估計約值140萬港元，當場拘捕63歲男司機。關員經進一步跟進調查，昨日(14日)在觀塘、葵涌及粉嶺再拘捕5男1女涉案人士(25至50歲)。期間在觀塘及粉嶺2間貿易公司的儲存倉內，搜獲約46,000件冒牌手機及配件，市值估達約700萬港元。案件仍在調查中，不排除之後有更多人被捕。

版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，今次破獲的2個儲存倉規模龐大，所涉及的冒牌零件屬同類案件最多。根據初步調查所得，有關公司作風低調，盡量逃避執法人員的注意，因此不接受本地客，主要針對外國的二手電話商戶，包括歐洲及美國等地，為海外顧客供應零件及手機配件，提供維修及翻新手機等多元化服務。

司徒志輝續指，檢獲的手機及零件質素較參差，性能無保證。據了解，某些名牌手機原廠維修費用相對高昂，業界遂發展出自家的維修服務，其中不少公司均會使用代用零件，而個別公司為賺取更高利潤，大膽訛稱零件來自原廠，實質採用印有偽冒商標的代用零件，零件價錢估計僅為原廠的3分之1至4分之1。

海關強調，一直與商標持有人密切聯繫，留意市面情況，同時亦會加強與內地及海外執法機關合作，遏止跨境冒牌物品活動。海關提醒商戶，採購物品時要小心謹慎，根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品或管有冒牌物品作任何商業用途，均屬嚴重罪行，兩者一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。