違「禁令」工廈開賭　反黑土瓜灣冚檔拉8人

今日(15日)下午5時許，九龍城警區反三合會行動組探員根據線報，突擊搜查土瓜灣一工業中心的單位，在單位內發現6男2女，其中1名男子為場地負責人，其餘7人為顧客，警方又在單位內發現3部釣魚機及2部老虎機。

黃子滔督察表示，警方懷疑該場地負責人違反有關禁令，非法經營遊戲機中心逾2個月，遂以涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」將他拘捕。另外，警方亦懷疑遊戲機中心有賭博成分，由於客人可以現金換取積分，在遊戲機中心內消費，並能將遊戲中贏得的積分換取金錢，因此警方另以涉嫌「經營賭博場所」將該名男負責人拘捕，亦以涉嫌「在賭博場所內賭博」將場內7名客人拘捕。8名被捕人士年齡介乎27至54歲，被帶回紅磡警署拘留調查，警方稍後會對他們進行落案起訴。黃向市民呼籲，不要光顧或經營受禁令規管的場所，警方會繼續嚴厲執法，市民切勿以身試法，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，亦會被罰款2000元。