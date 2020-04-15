政Whats噏：民政署向區會「開刀」　削撥款2.6%被鬧爆

政府同新一屆區議會嘅關係不嬲都麻麻哋，政府近日疑似向區議會「開刀」，將全港18區區議會嘅撥款都削減2.6%喎！荃灣區議員譚凱邦(Roy)就直接喺Facebook貼文，話民政事務總署呢招離晒譜添！

阿Roy話早幾日收到當區區議會秘書處通知，要求區議員同意撥款分配建議，而荃灣區議會同各委員會嘅撥款額較上年度減少約2.6%，涉及大約57萬港元。阿Roy大鬧話「政府明顯要同區議會開戰啦」，又呻話政府事前根本就冇諮詢區議員嘅意見，唔知係咪用「抗疫」為理由，實質向區議會施壓。荃灣區議會嘅民主派議員已發聯署聲明，抗議政府嘅做法，要求當局解釋削減撥款嘅原因，同埋發出更新撥款建議。

而葵青區議會主席單仲偕亦證實早前收到秘書處嘅通知，話葵青區都要減涉及150萬港元嘅撥款，而民政事務總署嘅理由係因為應急計劃要增加撥款，所以各區議會都需要減少撥款，但佢相信各區減撥款嘅比例係一樣嘅。

至於減少撥款係唔係政府嘅打壓手段？佢話之前要成立各委員會，民政署已用各種手段阻止啦，今次從資源方面着手，覺得係財政打壓囉，但佢就認為冇得反對喇，因為驚政府全部撥款都唔畀呀！