警反駁《蘋果》報道　稱與事實不符「極盡抹黑」

《蘋果日報》於周一(13日)頭版的一則政府人員巡查食肆情況的報道中，指稱警方針對個別食肆，並在一篇副稿中稱警方連續兩晚針對一間位於太子的茶餐廳，內容指「抗疫法令(禁聚令)更成為他們(警方)打壓異己、欺凌平民的利器」。警方昨(14日)澄清，有關文章有多處報道與事實不符，極盡抹黑，必須作出糾正，以正視聽，並強調警方行動目的，是希望呼籲市民嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

警方指，在新冠肺炎疫情肆虐期間，政府人員一直致力於抗疫工作。在復活節期間，旺角警區與其他部門人員採取聯合行動於區內巡查，確保公眾遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》。當遇到有曾被勸喻或警告的食肆，政府人員會在行動期間再度巡查，目的是要確保相關食肆遵守法例規定，而非有關報道所述的「玩針對」。

該報道又指「警員沒有出示委任證，又拒絕量度體溫，在店內逐一登記員工與客人身份證，擾攘一小時後始離開。」警方斥有關指控完全與事實不符，強調參加當晚行動的警務人員有軍裝及穿上有警察識別背心和佩戴委任證的人員，行動中除了檢查食肆員工的身份證明文件外，人員並沒有檢查食客的身份證明文件。而有關人員在行動前已量度體溫，在到達有關食肆時亦沒有拒絕量度體溫。至於政府人員在某一食肆逗留時間的長短，警方指是取決於該食肆有沒有違例、需要檢查的地方有多少以及負責人及員工的合作程度。

警方認為，抗疫是每名香港市民的責任，大家必需同心協力才能打贏這場仗，呼籲《蘋果日報》在報道時，必需基於事實，並指偏頗報道、肆意抹黑、企圖分化警隊與市民，絕對不是一個負責任的傳媒應有的態度，亦不符合香港的整體利益。