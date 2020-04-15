松鼠狗遭貴婦狗咬頸暴斃案　被捕女狗主獲准保釋

西貢前日(13日)發生狗咬狗事件，涉事兩狗更是同伴，為同一狗主所養，結果被咬的松鼠狗懷疑在被咬和被狗主情急抽繩「吊頸」下不治。警方接獲市民報案後，昨日(14日)到女狗主位於西貢寓所將她拘捕。警方指被捕女子現已獲准保釋，須於4月下旬向警方報到。

據悉，被捕女狗主之前從事家具生意，現已退休，她去年起租住西貢一個二樓連天台的單位，飼養4至5隻小狗，她亦不時與深愛小狗合照。警員已拘捕一名64歲姓李本地女子，涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」。

網上片段顯示，一名女狗主在男伴陪同下帶同3隻狗散步，女狗主拖着一隻黑色貴婦狗和一隻白色松鼠狗，男伴則拖着另一隻啡色狗隻。據悉女狗主期間和另一名路過的遛狗人士口角，分別拿出手機互拍對方，當時涉事女狗主拖着的貴婦狗已不斷狂吠，之後更突然攻擊同伴松鼠狗，咬住其頸部不放。

片段所見，女狗主似乎無法控制情況，多次抽狗繩、甚至踢向涉事兩條狗，希望將牠們分開但無法成功，更一度令松鼠狗被狗繩「吊頸」。據報女狗主事後帶兩隻狗看獸醫，松鼠狗證實不治，貴婦狗也須人道毀滅。

警方回覆指昨日接到一名男子報案，指前日下午約5時40分，在西貢獅子會自然教育中心附近，目擊一名女子攜帶的狗隻懷疑咬向另一隻狗咬的狗死去。警方現將案件列作「殘酷對待動物」，由黃大仙警區重案組跟進。