政Whats噏：特首辦各職員電郵相同　陳家豪：不如刪晒佢

政府電話簿提供政府各決策局同部門嘅查詢電話，以便同外界保持聯繫。雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪(Emil)翻查行政長官辦公室電話簿嘅時候，發現特首辦所有人嘅電郵都一模一樣喎，連懸空嘅職位都有聯絡電郵，究竟搞乜嘢呢？

Emil早前喺社交平台上載特首辦電話簿嘅截圖，圖中見到特首辦所有人用同一個電郵地址。佢話，香港政府嘅網絡鴻溝喺圖中可見一斑，仲質疑究竟係網頁系統或者編輯出錯，定係香港政府最高領導有其「創新」使用互聯網通訊模式嘅獨特風格？佢咁講，擺明係嘲笑頁面設計有問題啦。

有網民就留言話，咁多人用同1個電郵，如果被黑客入侵，咪會影響好多人？亦有網民留言話「多做多錯，少做少錯，唔做無錯，一做就錯。」問Emil何苦令佢吔尷尬喎。Emil就答話，唔通好似愚公一樣，見到前面有座山當睇唔到咩！

其後我哋問返Emil。佢話一撳入去特首辦嘅電話簿，見到清一色嘅電郵地址，以為頁面壞咗啦，點知並唔係壞咗，而係個頁面本身就係咁。佢話政府扮開放，實質咁多重複嘅電郵簡直係多餘，反正都相同，不如全部刪晒佢啦！佢仲話全世界都冇幾多個城市嘅主要官員會公開電郵地址，因為只要一公開，難免會收到大量垃圾電郵，導致成個電郵癱瘓而失去應有功能，直言唔知特區政府為乜孭咁多無謂嘅「負擔」。

Emil話，其實每個部門嘅電話簿頁面睇落無論喺字體、顏色等方面都一樣，但實質上每個部門需要負責返自己嘅頁面，並無單一部門統籌政府電話簿整個網頁。究竟點解會咁？佢話主要係政府沿用緊傳統嘅經濟分工模式，跟唔上時代嘅變化；各部門嘅職能不同，導致各做各嘅事，完全冇溝通，以致出現好多冇必要嘅繁複手續，譬如派4,000蚊嘅關愛共享計劃理應收集咗市民嘅數據，但今次全民派1萬蚊，就又要填多次個人資料啦！