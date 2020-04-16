數學資優去年跳4級入大學　14歲神童享受校園生活

再有香港學生跳級入大學！年僅14歲、智商達141的「神童」葉振延，年幼時已被父母發現其數學天賦，更在小學階段就應考中學生才報考的國際考試IGCSE及A-Level，其後升讀初中再次挑戰A-Level，考獲佳績並連跳4級獲香港理工大學的投資科學及金融分析學士課程取錄。他計劃完成大學後，亦會升讀碩士及博士，甚至博士後課程。

振延自幼極具數學天賦，1歲時父母便發現他對數字特別敏感。振延2、3歲時，竟能完全掌握哥哥的乘數表，令父母決定對他加以栽培，未讀小學就預先學習小學數學。升小後，他在小二已完成整個小學的數學課程。有見及此，父母再安排他提早學習中學數學。他的父母原本只是為他提早預備升中，但見他有心又有能力，故讓他在小四就應考IGCSE (O Level)數學科，並考獲B級成績。就讀高小時再接再厲，應考A-Level數學科，並考獲C級。

其後，他升讀唐乃勤初中書院中一。校長黃仲奇表示，知道振延在初中就須應付A-Level公開試，部分時間須在中學、大學「兩邊走」雙軌學習，課業壓力相當沉重，故全力配合他的學習需要，彈性處理其考勤、功課、測考及上課時間安排，如他當天需要到大學上課或作公開試準備，校方准他請假，不用他辛苦即日「兩邊走」。

黃坦言，對振延的學習能力投以百分之百的信心，但擔心他承受太大壓力，故平日不會追問他的備試進度，「因為他始終只是12、13歲的小男生，若人人都追着他問長問短，怎受得了？」振延不是單方面獲得學校的幫助，他亦會在上課時擔任小老師，指導其他同學，又會安排他參與數學比賽，享受校園生活。他在中一時再次應考A-Level數學科，更取得A級，獲得理大有條件取錄。中二時他應考A-Level進階純數科及物理科，更分別取得A*及C級成績，結果去年順利入讀理大。

已成大學生的振延能夠適應且享受大學生活相，課堂內外皆能與同學打成一片。他計劃完成學士之後，會再修讀碩士及博士，未來亦可能往海外修讀博士後課程。