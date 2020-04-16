警巡查幸福邨聚賭黑點　14男女違禁聚令遭票控

港府由(3月29日)起實施「禁聚令」，限制4人以上在公眾地方聚集。今日(16日)凌晨1時許，警方在長沙灣幸福邨福月樓地下的聚賭黑點巡查，發現有戴上口罩的11男3女(24至74歲)在上址懷疑聚賭，而在附近花槽內發現多張啤牌，惟未有足夠證據檢控眾人聚賭。經調查後，該批男女涉嫌違反俗稱「禁聚令」的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，遂向各人發出定額罰款2,000港元的告票。

本月6日下午2時45分，警方亦接獲報案，指有人在沙田田心沙角邨沙燕樓平台社區會堂外聚集，懷疑違反禁聚令，警員到場向9男4女發出告票，年齡介乎58至84歲。

根據第599G章列明，餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反相關規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000港元及監禁6個月。而任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款25,000港元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人亦可能被定額罰款2,000港元。