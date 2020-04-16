東方日報A1：港澳中聯辦主任　罕有齊籲國家安全為重

香港繼二○一四年爆發違法佔領行動後，去年反修例風波更爆發激烈衝突，至今仍未平息。適逢昨日是第五個「全民國家安全教育日」，香港中聯辦主任駱惠寧及澳門中聯辦主任傅自應罕有地齊齊發聲，駱指港人的國家安全觀念薄弱，應該盡快在維護國家安全的法律制度及執行機制層面下工夫，勿讓香港成為國家安全風險口；而傅則指新冠肺炎疫情屬史無前例的重大非傳統安全事件，必須以總體國家安全觀為指導，做好疫情防控。

駱惠寧在一段由團體攝製的宣傳短片中表示，香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是「突出短板」，關鍵時刻會成為致命隱患，強調香港要盡快在法律制度及執行機制層面下工夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。

他指出，「國家是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的最大底氣，維護國家安全就是維護香港的根本利益」，又指法治是香港繁榮穩定的重要基石，對任何危及香港法治根本的行為，應當零容忍，但去年六月發生的「港獨」、「黑暴」等犯罪行為，導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮。他指香港應該以「該制訂的制訂，該修改的修改，該啟動的啟動，該執行的執行」，強調維護國家安全，人人有關、人人有責。

他續稱，在社會共同抗疫時刻，有人仍然伺機縱火堵路，製造爆炸品，威脅市民人身安全，違法行為未能得到應有懲治，會引來更多的效仿，侵蝕法治的「蟻穴」不清除，會摧毀國家安全的「大壩」。他呼籲香港全社會應行動起來，營造有利於跟各種危害香港，以及國家安定行為作鬥爭的社會輿論環境，要同心抗疫，反對「攬炒」，就能戰勝各種風險挑戰。

澳門中聯辦主任傅自應亦趁「全民國家安全教育日」，發表題為「堅持總體國家安全觀，統籌傳統安全與非傳統安全，推進『一國兩制』事業行穩致遠」的專題文章。文章指新冠肺炎疫情屬史無前例的重大非傳統安全事件，必須以總體國家安全觀為指導，做好疫情防控。

傅自應表示，澳門疫情防控成效顯著，值得充分肯定，但疫情於全球蔓延，澳門輸入性風險不容低估，防控措施不容鬆懈。他指澳門作為國際旅遊城市和高度開放的經濟體，經濟受很大影響，中小企業生存發展面臨較大壓力，部分居民收入減少甚至面臨失業。他希望澳門社會各界繼續支持特區政府，按照中央統一部署，同心協力，共克時艱，堅決打贏疫情防控的人民戰爭，確保澳門社會大局穩定。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：