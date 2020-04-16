探射燈：交通工具繁忙時間高危

太空艙空間狹小，擠迫的交通工具亦是另一危險傳播區。今年1月，內地湖南發生一宗巴士乘客集體感染新冠肺炎的個案。但港府至今仍未強制市民登上交通工具前，必須戴上口罩。平日繁忙時間，巴士及港鐵等公共交通工具逼滿上班市民，各人距離遠低於世衞建議的1米距離。有專家指公共交通工具人多擠迫，加上冷氣系統會循環車內空氣，容易成為播毒場所。

「搭巴士其實係一種好親密的行為。」空氣專家粵港澳大灣區城市建築學會（香港）副主席（教育及培訓）黃勁松表示，部分公共交通工具的冷氣系統有機會傳播病毒。黃指巴士冷氣系統為省電，會隔絕外界的熱空氣；透過車尾的回風系統收集車廂空氣，再經由冷氣系統吹出，不斷循環巴士內流通的空氣。黃坦言，若無有效過濾，病毒可在車廂中存活多時。

黃指巴士下層即使在乘客上落時亦欠缺新鮮空氣流入，風險較上層為高。他建議市民在乘搭公共交通工具時，應盡量避開繁忙時間；若必須乘坐，亦應戴上口罩及平光鏡保障自己。

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