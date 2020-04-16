探射燈：廚廁一體劏房戶憂心

除太空艙外，劏房亦是另一播疫高危處所。3月底有劏房戶確診，其母親及同單位其餘共用廁所的住戶皆被列作緊密接觸者，被送往檢疫中心隔離。劏房空間小，數十平方呎的空間難以設置獨立廁所，通常需要多戶共用廚廁，甚至是「廚廁一體」，容易傳播病菌。

「佢哋好擔心會感染肺炎，因為劏房嘅洗手間好多都係冇廁板，根本做唔到放低廁板沖廁。」香港社區組織協會社區組織幹事呂綺珊表示，相比廁所播毒，劏房戶更擔心被同單位家居隔離人士傳染。她指由於很多住戶從內地回港，需要進行14天家居隔離，儘管隔離人士已盡量自我隔離，但無可避免需要與其他住戶共用洗手間，出入期間或會傳染他人，「啲住客都好無奈，但都無辦法，惟有自己注意衞生。」

呂又指，近期劏房戶的防疫意識明顯提升，以往公共廁所衞生情況欠佳，但現在會有住戶主動清潔廁所，並勸喻其他住戶要保持潔淨。該組織近期聯同研究團體，免費為劏房公共空間噴塗殺菌塗層，尤其是廁所及廚房等容易孳生細菌的地方。

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