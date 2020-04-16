探射燈：太空艙佛系防疫　隨時爆播毒群組

不少太空艙「艙貼艙」，共用廚廁及通風系統，分分鐘一人中招，整艙受災。

上月有劏房戶感染新冠肺炎，因隔離病床不足延誤送院。全港有逾20萬人居於劏房、太空艙及籠屋等，狹窄居住空間恐淪播毒溫床。其中太空艙散落多區，不少「艙貼艙」，共用廚廁及通風系統，分分鐘一人中招，整艙受災。有專家警告，在密集空間，一旦有人感染呼吸道疾病，飛沫細菌或會經抽氣扇進入太空艙內，隨時成為爆發病毒組群。

「呢度係團體生活，一個中就全部有事。」中年的楊先生（化名）居於銅鑼灣的太空艙多時，日前看見佯裝租客的東網記者即問是否家居隔離人士，他坦言艙內沒有提供任何防疫措施，只能靠租戶自律。多個網站湧現太空艙出租，遍布港九新界，月租由1000港元至3000港元；亦有太空艙涉嫌違規提供日租服務。

「艙位同儲物櫃就1人1個，廚房同廁所就要共用。」銅鑼灣的太空艙單位不足500平方呎，10個艙「艙貼艙」放置。每個艙位約24平方呎，內裏提供基本設施，東網記者入屋前未有被量度體溫或消毒，租戶全程無戴口罩，亦未見有酒精搓手液等，防疫措施明顯不足。

另外，油麻地的太空艙單位約500平方呎放置11個太空艙，屋內燈光昏暗，通道狹窄。屋內空氣十分不流通，職員指屋內冷氣長開，惟記者發現太空艙內的冷氣，是經艙內抽氣扇把客廳的冷氣抽進艙內，一旦上址有人咳嗽或打噴嚏，細菌將一併抽進艙內，增加感染風險。

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強認為，太空艙的冷氣系統一旦空氣污濁或有人感染呼吸道疾病，一些微細飛沫細菌或會經抽氣扇進入太空艙內，造成感染。感染及傳染病科醫生林緯遜亦不排除太空艙的通風系統有播疫可能性，因為不能確保抽風系統未經改裝或合乎規格，建議租住者自行加裝過濾網。

議員麥美娟坦言，經濟受社會運動及疫情影響，不少人就業困難，將來或會更多人居於劏房和太空艙。她希望政府抗疫同時，亦不要放棄房屋工作，並要加快建屋。

民政事務總署發言人表示，現時全港共有9間持牌床位寓所，過去3年共接獲96宗相關投訴，巡查逾1300次，但未有人被檢控或定罪。油麻地的太空艙出租者稱不方便回應；銅鑼灣的太空艙則未有人聽電話；旺角的太空艙出租者指室內有用紫外光燈消毒，亦要求租客自備酒精搓手液及口罩等，並強調不會出租作隔離用途。

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