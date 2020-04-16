候任處長梁偉雄：至今尚有9名消防人員因示威被警方調查

消防處副處長梁偉雄將於本周六(18日)出任消防處處長，接替於同日展開退休前休假的李建日。梁表示，反修例示威至今，有11名屬員被警方拘捕，其中2人已查證無罪，其餘9人的案件仍在調查；另有約130名屬員因為在網上發表不當言論被處方內部紀律調查，有至少一半已獲查證清白。梁認為被警方拘捕人員屬少數，不影響處方服務；又強調香港屬法治社會，而紀律部隊人員無論是否當值，其言論亦需被約束。

梁昨日(15日)與傳媒茶敍時被問到他早前在內部會議發表的「曱甴論」，他強調言論屬個人感想和感情抒發，而消防處立場是只要收到求助，不同政治理念都會救，「不論任何人，包括暴徒，我哋都應該要救」；又重申有關言論是批評違法行徑，並不代表處方立場亦不影響工作，形容事件只屬「小風波」。

另外，梁指，新冠肺炎疫情至今，消防處共有1300名屬員接受醫療監察，8人須入住檢疫中心，無人確診；又指該處現時儲存的N95口罩足够一個月用量；而該處一直安排不同救護車接載病人來往醫院及亞博館臨時樣本採集中心，避免造成交义感染。