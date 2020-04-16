Dr.東：中醫教養肺防疫　鹽開水洗鼻口減病毒病菌入侵

中醫指市民若有流鼻水、嗅覺不靈敏等問題，應避免到人多的地方。

強身健體可減少患病風險，有註冊中醫師指出，中醫認為肺開竅於鼻，若人們出現流鼻水、嗅覺不靈敏等，便顯示肺臟功能下降，有較高機會誘發肺炎，這時應避免到人流多、空氣不流通的地方。平時大家則應改善體質，提升自身免疫力，保持恒常運動，中醫師又教導大家一招鹽水洗鼻腔口腔的方法，可防病毒病菌入侵。

註冊中醫師黃天賜表示，從中醫的角度看:「肺開竅於鼻，脾開竅於口」，而人體所有黏膜，如口腔、呼吸道、眼睛及器官的黏膜，都是人體防禦病毒、細菌入侵人體的第一道防線，假若體質弱者、長期病患者、陽氣不足，便容易感染瘟邪。所以，人流多、空氣不流通的地方，市民若與他人近距離接觸，便有機會中招，感染疾病，其中一樣便是肺炎。

他指出，市民平時應注意加強自身抵抗力，忌吃煎炸重味的食物，避免影響口腔、鼻腔、及氣管黏膜等抗病毒的防線功能，同時市民亦可以用鹽開水，每天清洗鼻腔、口腔2至3次，這樣既能加強衞生，又能避免個人抵抗病毒的防線遭攻破。

此外，市民日常生活應注意恒常運動，例如健步操運動，可鍛煉小腿的肌肉舒張能力，改善人體整體的血液循環和心肺功能；一般市民亦可透過每天爬樓梯7層，促進個人心肺功能。這種改善人們血液循環功能的方法，可令身體其他器官組織運作都獲正面作用。

談到近期全球大流行的新冠肺炎，黃醫師認為，沙士及新冠肺炎病毒對患有長期慢性疾病，或長期依賴藥物的患者殺傷力最大，西醫的急救醫學是一大優勢，但當病患症狀穩定後，患者可採取中醫治病末的優勢和時機，調節身體五臟六腑的機能。他建議，患者可透過藥物或藥膏治療，改善身體咽喉兩側的肌肉，以及紓緩腹部呼吸肌肉的繃緊等。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：