網民熱話：躁男快餐店搵位發牢騷　溫書學生哥頭耷耷硬食

因為新冠肺炎，政府早前針對餐飲業推出「限客令」，令食肆堂食座位大減，繁忙時間可謂一位難求。近日有網民在一間連鎖快餐店拍到一名男子因為搵位而大發雷霆，直指兩名學生哥溫書傾偈佔據座位，過程中不止語氣不善，動作亦非常挑釁。網民認為，「講還講，唔使咁惡嘅！」

目擊事件的網民堅離地城十三少前日(14日)在Facebook上載一條影片，更貼文指：「點都好，就算係學生唔啱，都唔應該咁樣x佢...學生哥都係想搵個地方溫書啫！」最後更標示「惡唔係大x晒」。片段開始，該名男子與學生並排坐在一卡位上，男子怒氣沖沖指摘對方與朋友佔據座位，「做功課都要對x住面，係咪要咁x溫情」，又指自己問過其同行友人，確定沒有人才坐下。男子繼續發炮，「位已經唔係多，你仲喺度做功課，吹水，仲要話我阻x住你」。

一直頭耷耷不發一言的學生疑眼見對方滔滔不絕，於是孭起背囊離去，「咁我依家可唔可以出去呀」，示意對方「讓路」，但男子一邊起身一邊說，「你咁x大聲咪聽到，讓你囉！」學生忍不住反駁：「我驚大聲又話我冇禮貌呀！」男子聞言似「撻着」，上半身傾前貼近學生怒斥：「你仲要嘈乜x嘢」，動作非常挑釁，此時有女店員為免發生不愉快事件，上前勸止。隨着學生離開，相信事件亦告一段落。

網民看過影片後，反應兩極，有人直指男子態度過火，「點唔啱都唔使咁惡嘅」，不過亦有人認為學生抵鬧，「應該教訓啦，已經冇位，仲要喺度做功課，仲要話阿叔坐佢張枱」、「又話疫情嚴重？唔驚中招呀，要溫書返屋企啦」。

網民有話說

Wai Cheung HO：睇個現場啲人反應，似話鬧得啱喎

Marcuscus Ho：冇開聲以為老竇教仔

Chartreux Vendettavie：好多口水噴到周圍都係一定好多菌

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