拒發燒學生考DSE　考評局：虛報健康或被扣分

教育局和考試及評核局昨日(15日)宣布中學文憑試如期於下周五(24日)開考。考評局秘書長蘇國生今早(16日)在電台節目表示，如有考生體溫過高未能應考，需在21日內向考評局申請以校內成績進行評估，考生體溫回復正常後仍可繼續應考其他科目。他承認試場人員難以察覺考生是否有呼吸道徵狀，呼籲考生必須準確填寫健康申報表，若有虛報可能被扣分，甚至取消考試資格。

蘇解釋，考生因健康等問題未能應考，將改以考生的校內成績排名及同班同學的文憑試成績評估等級，成績評估會由以往最高的第4級，上調至第5級。若文憑試最終未能如期開考，全港考生都要按校內成績評估等級，不設等級上限，仍可達5**級，評級會參考校內全級的不同測驗，由於每間學校做法不同，亦會參考學校以往的文憑試成績。

對於體育科只保留考核體適能及球類個人技術，他指有諮詢試卷主席及科目專家，由於考核體育一般不會佩戴口罩，球類及跑步未必做到考生間保持2米距離，認為考評局已作平衡。他又指，今日會發放新准考證，提醒考生要帶同新舊准考證到試場，若未有帶同配有照片的舊證，考生未必不可入場應考，但需要記低身份。

教育局局長楊潤雄出席另一個電台節目時表示，一直就復課條件進行評估，暫時未能「講實」何時復課，認為考試與上課是兩種不同活動，兩者需分開考慮，又指學生在停課期間不停學，相信不影響暑假，補課安排會交由學校自行決定。對於小五呈分試安排，他承認是「頗難的題目」，指疫情已影響今屆小六其中一次呈分試，他希望今屆小五至明年前已進行一次呈分試，但仍要與學校商討。