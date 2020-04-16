中聯辦籲國家安全為重　劉兆佳：要強化現有法律應對

香港中聯辦主任駱惠寧昨日(15日)趁第五個「全民國家安全教育日」，發聲指港人的國家安全觀念薄弱，應該盡快在維護國家安全的法律制度及執行機制層面下工夫，勿讓香港成為國家安全風險口。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央對香港作為國家安全威脅的迫切感近年不斷增加，駱惠寧的講話反映中央對香港政府和社會在利用現有法律工具應對國家安全的力度和意志都不足，並提出要求。

劉指，駱提到維護國家安全的法律制度「該修改的修改，該激活的激活」，是指香港仍然有沿襲自殖民地的法律可以運用，可以將這些法律強化，應對更多國家安全威脅。

他又指，有法律界人士認為，沿自殖民地的陳舊法律可以直接或經修改後應用，但這些法律可能未足夠全面涵蓋保障國家安全的範圍，罪行定義亦不清楚，應用上有困難，更重要是法院是否願意接受陳舊法律作為政府檢控依據。他認為，如果香港短期內不能完善原有法律機制，中央一定會出手，修改基本法、人大釋法、將全國性法律引入香港，專門為香港制訂全國性法律和向特區政府發出行政命令等，都是中央能力所及的手法。