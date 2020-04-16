「康橋」前院長張健華非禮視障女　上訴遭駁回

葵涌私營殘疾人士院舍「康橋之家」前院長張健華，涉嫌在30多年前在學校及夏令營性侵犯一名視障女子，事隔多年後才被揭發，張去年中被裁定5項非禮罪判囚33個月。他不服定罪提出上訴。上訴庭法官今(16日)聽取張的陳詞後，指其沒有合理理據拒絕發出上訴許可，但稱張仍可在3位上訴庭法官席前再次申請。

張健華自行陳詞時指出，事主對他的辨認有問題，又指他與事主均是視障人士，一般人對視障人士缺乏認知。但法官即反駁指:「視障人士無朋友(幫忙)咩？無父母咩？視障人士就認唔到人嗱？」

張又投訴指當時有證人稱在泳池見不到他非禮事主，但原審法官並沒處理，他更直呼「冤枉」強調自己「根本無做過」。不過法官重申案發事隔30多年，證人忘記枝節並不出奇，更直指張提出的理據只屬「雞毛蒜皮」。

張又投訴說因沒有律師代表，在獄中處理上訴事宜有困難，但法官又反駁指:「有乜關係？視障人士都好有能力，你咪係囉」，並指法援署沒有協助是因為他有足夠財力聘請私人律師，未有對他構成不公。

法官認為張提出的理據並沒可爭辯之處，事主對張的辨認並無問題，張稱事主證供有矛盾但又並未能指出矛盾所在，故最終駁回其上訴許可申請。