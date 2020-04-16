申訴署：電梯多無最新安全裝置　主動查監管機制是否有效

香港近年多次出現升降機和扶手電梯嚴重意外，造成多人死傷。申訴專員趙慧賢今(16日)宣布展開主動調查，審研機電工程署對升降機和自動梯(即扶手電梯)安全運作的監管機制是否適切有效。而該署初步調查發現，香港大部分升降機和自動梯均沒有最新安全裝置。

2017年3月，旺角朗豪坊「通天梯」突然「打倒褪」，造成18人受傷；翌年4月和5月，荃灣海灣花園和上水名都巴黎閣亦發生嚴重升降機事故，造成一死兩傷。申訴專員公署指，上述事故令市民關注升降機和自動梯安全，該署過去一年亦收到數宗相關投訴。

該署初步調查發現，截至2017年底，全港逾6.6萬部升降機和9300部自動梯，當中約80%升降機和90%自動梯並無配備最新安全裝置水平。機件老化亦是另一大問題，調查亦發現，機齡達30年或以上的升降機及自動梯分別佔總數約30%及20%。

趙慧賢表示，近年屢次發生升降機和自動梯嚴重意外，難免令人關注當局現行的監管措施是否妥善和足夠，公署展開此項主動調查探討有關情況，藉此提出可改善之處。今次的調查範圍包括《升降機及自動梯條例》對升降機及自動梯保養和檢查工作的規定、機電署對保養和檢驗工作的監察機制是否足夠、對註冊承辦商及相關工程人員的監管是否有效，以及就調查結果給予改善建議。