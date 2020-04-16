海關破假酒工場拘2男女　揭入口Gin酒扮港產檢蒸餾器

香港海關昨日(15日)採取行動，突擊搜查荃灣一間報稱酒廠的公司，發現該公司以由外國入口Gin酒(琴酒)經包裝後偽冒本地生產出售，涉嫌違反「商品說明條例」，行動中，亦檢獲一座可作加工的蒸餾器，海關拘捕2人，當中包括該公司股東。

海關表示近日在社交媒體發現，一間聲稱為香港首間及唯一自家製造Gin酒公司，並上載一套釀酒用蒸餾器圖片。海關展開調查，發現該公司無持有可製烈酒的牌照。至今年4月，該公司向海關申請入口許可證，表示由新西蘭入口一批Gin酒。海關於4月12日檢查該批貨品，發現全數1557支Gin酒沒有貼上標籤。由於事件不尋常，海關懷疑有人包裝烈酒出售，遂於昨日(15日)突擊搜查荃灣柴灣角街95號華俊工業中心一單位，檢獲1325支Gin酒，全部未開封，及發現小量酒樽貼上標籤，顯示為本地釀製Gin酒。經調查後，相信該工廠作出虛假聲稱，誤導消費者相信Gin酒由本地進行釀製，調查發現部分Gin酒已流出市面，海關已聯絡部分分銷商回收，暫時已回收157支酒。但大部分貨品經網上銷售，海關正設法聯絡買家進行回收。

海關相信有人利用該蒸餾器吸引消費者，示意工場可以自家釀製Gin酒，但此舉已觸犯「應課稅品條例」，但凡管有可作加工及蒸餾飲用酒類的器具，都需要有海關批准。懷疑有人不知道已觸法例，以此作宣傳技倆，海關會繼續調查該批酒精及包裝用具用途，行動中，拘捕一名新西蘭籍男子及一名本地女子(29及40歲)，當中包括公司股東，二人涉嫌「違反應課商品說明條例」及「違反商品說明條例」被捕。而檢獲的貨品連同蒸餾器，約值148萬港元。

據了解，涉事公司運作約半年，檢獲的蒸餾器未曾使用。近年流行Gin酒，有人以本地製作、本地味道及蒸餾器作招來。涉事公司在其Facebook不時貼文及上載圖片，展示工場內環境、蒸餾器，貨品及不少推銷活動情況。