崇山新村老翁染登革熱　村民指蚊患嚴重襪都不敢脫

一名居於元朗崇山新村的老翁近日證實感染登革熱，屬今年首宗本地個案。大批食物環境衞生署職員今早(16日)到達崇山新村，並於患者的居所及其到訪過的地點500米範圍內進行滅蚊防蚊工作。有村民指該區蚊患向來較為嚴重，此前亦未見有食環署職員到場，未來將加強防蚊措施，並不太擔心染疾。

十多名食環署職員及身穿整套保護衣物的外判滅蚊員，分為兩隊巡視崇山新村多個蚊患黑點，於山坡、草叢、水渠及有積水的地方施放滅蚊劑及蚊沙，並向附近居民派發防蚊單張。其中一名食環署職員透露，由於滅蚊範圍佔地較廣，是次行動將分為兩輪，需時一整天。

於村內居住十多年的陳先生表示，日間蚊患不算太嚴重，惟晚上家中較多「蚊螆仔飄來飄去」，亦未見過食環署職員到場滅蚊及剪草，未來將保持家中衞生，盡量掃走積水，避免蚊蟲孳生。他又指，為免外出時被蚊蟲叮咬，晚上會穿長袖衣物，「連襪都唔敢除呀」！

一名不願透露姓名的村民指近日蚊患較為嚴重，經常遭蚊叮蟲咬，早前亦見過白紋伊蚊出沒，擔心感染登革熱，認為食環署職員到場滅蚊有幫助。他又指，住所外的私家地長滿蘆葦草，惟有購入打草機除草及噴殺草水，防止蚊蟲孳生。

於該區居住20多年的練先生則指出，晚上不燃點蚊香亦能安心熟睡，加上食環署職員每年亦會到場滅蚊，認為村內蚊患不太嚴重。雖然附近有不少水渠及漁塘，練認為雨水有助沖走積水，不太擔心染疾。