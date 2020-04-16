社聯指86%服務使用者收入減　促研失業援助金

持續多月的新冠肺炎疫情嚴重打擊社會民生，弱勢社群面對的處境尤其艱難。社聯於上月10日至31日期間，以問卷成功訪問5918名服務使用者，了解他們於疫情期間針對「就業」、「子女照顧或學習」、「使用醫療或社會服務」或「社交或精神健康狀況」的影響。其中1138人選擇回答「就業」問卷，結果顯示約86.6%受訪者因為失業或工作縮減等因素導致收入減少。

社聯業務總監黃健偉表示，1169人選擇回答「使用醫療或社會服務」問卷，約79.1%患有長期病患而需要定期服藥或覆診，其中約70.8%因擔心受感染，完全沒有或減少到醫院或診所覆診、取藥或接受治療，部分受訪者擔心其病情會惡化。選擇回答「社交或精神健康狀況」問卷的1936人中，約67%受訪者認為在疫情期間自己壓力增加，徵狀包括容易煩燥及發怒、失眠、出現頭痛或頸背痛等。

社聯行政總裁蔡海偉指出，隨着疫情發展，基層勞工面臨放無薪假、減薪、甚至失業，雖然政府已公布扶助多個行業的措施，但失業人士未能直接受惠。身兼社聯服務發展常設委員會主席的香港基督教服務處總幹事翟冬青表示，前線服務經驗與調查結果相近，以該處兩間綜合家庭服務中心為例，2月至4月的新增個案達70%以上屬經濟困難，申請短期經濟支援的人每月以倍數增長，每日申請人數逾10人，個案大多從事飲食、運輸及零售行業。

翟舉例，部分中港司機在內地實施隔離措施後工作銳減，加上住所在內地，結果只可在重慶大廈合租單位解燃眉之急，變相令財政負擔雪上加霜。

社聯建議政府參考在職家庭津貼資產限額，進一步放寬申領綜援資格，以6個月為限，為在疫情下失業的住戶提供基本生活援助，並盡快研究推行失業援助金制度。另一方面，政府亦應加快於18區開設地區康健中心或社區康健站，並投放資源推動康健中心與社福界合作，減輕醫療系統壓力，並加強精神健康及應付情緒病的教育及宣傳工作，協助市民獲得所需服務。