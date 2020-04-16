國泰3月載客量按年挫90%　料4月日均乘客少於千人

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空公布與國泰港龍航空於2020年3月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，3月份的載客量與貨物及郵件運載量較2019年同期急劇下跌。跌幅趨勢反映3月份削減運力，以應對在新冠肺炎疫情大流行下，香港及多個市場實施更嚴謹的旅遊限制及檢疫措施。

兩航空公司在3月共載客311,128人次，按年下跌90%；當月收入乘客千米數亦按年減少84.3%。乘客運載率下跌34.6個百分點至49.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌73.2%。首季載客量按年減少52%。

兩航空公司3月運載的貨物及郵件合共119,277公噸，按年下跌35.6%。期內的貨物及郵件收入噸千米數亦按年減少29%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌37.2%。事實上，計及3月份，客運量已連續8個月下跌，貨運量更連跌17個月。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，隨着香港對所有非本地居民旅客(包括過境旅客)實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑。於3月最後兩天，每天乘客量為1000人以下。他指出，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，實不能預計消費者需求何時恢復。乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月份的日均載客量會少於1000人，而過往通常每天載運約100萬名乘客，而本星期較早一天，載客量僅為302人。在4月和5月，只會營運少數基本的客運航班，相當於正常運力的3%。