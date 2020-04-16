「老鼠」承認汽油彈襲兩警署　還押監房候判

灣仔警察總部外及跑馬地分區警署於去年6月7日的短短半日內，先後遭人投擲汽油彈縱火，警方事後控告綽號「老鼠」的25歲男子莊鑫淼。莊今(16日)於區院承認有意圖而縱火等罪，還押至5月19日判刑。

被告今承認2項有意圖而縱火、2項駕駛未領牌車輛、2項沒有展示車牌，及一項抗拒警務人員、藏毒與管有第一部毒藥共9項控罪。控方指被告過往曾有與暴力相關的案底。

辯方求情指被告任職汽車清潔公司，與父母同住，患有精神分裂等精神問題，已接受治療數年。辯方指被告患病，沒有預謀犯案，事後已後悔，幸案中財物損毀程度不算嚴重，請求法庭輕判。

案發於去年6月7日凌晨3時許，警員駕駛警車途經灣仔警察總部對開馬路時，見被告頭戴黑帽、黑口罩，身穿黑外套、黑褲及黑鞋，手持一個燃點的汽油彈。警員停車擬截查被告，惟被告看見警車轉身離去時，突然回身把汽油彈扔向警車，警車見狀即時駛走，被告亦回到所駕駛的黑色私家車上，開車逃去，當時私家車的車牌被膠帶遮蓋，車輛牌照經調查後發現已過期。警車車門及路上有熏黑痕迹。

同日下午3時許，被告又駕車到跑馬地警署附近，把汽油彈扔向警署後逃走，警署的鐵欄等被熏黑，維修費用要2500港元。適時，一名休班警駕車途經，遂尾隨被告的車輛及拍下車牌。

同日下午5時許，另一名休班警發現被告及其車泊在北角英皇道，並見被告進入附近麗華樓。警方最終在大廈拘捕被告，並在大廈內搜出黑口罩等。警方及後在其車找到氯胺酮及唑吡坦。

被告被帶返北角警署調查時一度不合作，又把頭撞向地下等，3名警員制服他時受傷。