回收基金加碼5000萬元作一次性租金資助　逾百申請獲批

為協助回收業應對現時經濟環境及新冠肺炎導致的營商困難，環境保護署宣布，回收基金額外增加5000萬港元撥備，提高早前對「一次性租金資助計劃」的租金資助，總撥備高達2.5億港元，而資助計劃自去年10月接受申請後，截至9日已批出103個申請，涉及資助金額共約2000多萬港元。

回收基金諮詢委員會昨日（15日）通過加大支援力度，將「一次性租金資助計劃」於今年4月至9月期間的租金資助幅度，由50%提升至75%。每個回收企業每月的最高租金資助由2.5萬港元增加至3.75萬港元；全期的最高資助額由30萬港元相應增至37.5萬港元。

回收基金於去年推出上述資助計劃，受惠對象為500間街角回收店和400個回收場。面對本地的經濟挑戰及疫情影響，回收基金今年2月宣布延長計劃的資助期，由6個月（即去年10月至今年3月） 增至12個月（即延長至今年9月30日）。