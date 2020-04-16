網民熱話：違泊惹的禍？　私家車搶閘爬頭捱撞

有司機在交通燈口疑心急爬頭，卻未料遇上突然轉彎私家車，最終變攬炒。

香港違泊問題嚴重，影響不止是阻塞路面，更分分鐘是交通意外的「元兇」。近日網上流傳一段車Cam片，片中一架私家車在交通燈位前，疑因前車開車「慢吞吞」，突然加速爬頭，卻未料前車卻準備轉彎，結果發生碰撞。網民直指現場有違泊車輛佔據其中一條行車線，才導致意外發生。

現場為長沙灣青山道與通州西街交界。事發於前日(14日)傍晚近6時，涉事的金色私家車駛近交通燈位時，疑因前面一架白色私家車慢駛，司機心急下，突然向左切線企圖爬頭，但同一時間，白色私家車正準備左轉，兩車隨即發生碰撞，雖然撞擊不致太嚴重，不過估計雙方無可避免要花些時間討論賠償，現場交通亦受阻塞。

意外惹起網民一番討論，有人直指是金色私家車司機心急出事，「因快得慢」，不過亦有人歸咎現場太多違泊車輛，左邊強制左轉行車線被佔據，才令白色私家車被迫在中線轉左。不過隨即有人反駁：「白色私家車錯梗，佢冇睇清楚左邊有冇車就Cut，都係錯」。

網民有話說

Lee Kim：最錯停在燈前嗰部車，大家都無錯...打和

Chung Wai Lam：我想同白車講，條馬路你買咗？

William Ha：轉線冇睇清楚就畀油

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