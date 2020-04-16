批抗疫基金離地　音樂界促補貼連續發放3個月

政府日前推出第2輪防疫抗疫基金，當中包括向有強積金供款的音樂興趣班導師提供1次性7,500港元資助，香港音樂人工會今（16日）召開記者會，指前線音樂人仍然毫無保障，批評抗疫基金離地。工會的問卷調查顯示，近40%的受訪者現時生活已出現困難，或收支情況只能支撐1至2個月，工會要求7,500港元津貼由1次性發放改為連續3個月資助。

香港音樂人工會主席黃穎之表示，音樂業界拖欠薪金問題嚴重，有不少音樂老師至今仍未得到去年上學期的薪金，琴行及音樂中心亦未必會為老師開始強積金户囗，導致老師得不到基金的資助。

黃稱，即使部分老師受7，500港元資助涵蓋，惟老師自1月停課起收入已大幅減少或進入零收入。工會上個月的問卷調查結果顯示，近3成受訪者自疫情爆發至今損失1萬至2萬港元的工作收入，黃直指7，500港元並不足夠。黃又指香港藝術發展局早前資助業界自由工作者的計劃只適用於特定場地取消的計劃或演出，但業界有很多音樂人在餐廳、酒吧或live house的表演被取消，卻得不到任何援助。

音樂老師Mavis在中小學教授樂器多年，她相信如果音樂老師要待今年9月開學，興趣班復開，約11月才有收入。她指3、4月因學校音樂節的關係，本是音樂老師的「旺季」，現在卻失去收入，需要靠積蓄生活，感到非常無助。

另一位音樂老師Woody則表示音樂課堂難以於網上教授，音樂老師未必有免費電腦軟件支援上課，有些學校亦不主張網上上課。

工會要求藝發局須放寬申請門檻至所有表演場地的音樂人，又提議政府將自僱人士津貼與強積金供款脫鉤，改以工作證明及出糧紀錄作申請條件，並將給予自僱人士的7,500港元津貼由1次性發放改為連續3個月資助，以及設立失業救濟金。