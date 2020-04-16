逾50%輔導治療生意額下跌80%　業界促政府提供資助

立法會財務委員會明日審議政府推出第2輪抗疫基金。有私營輔導治療及培訓服務業界日前進行調查，發現有逾50%機構在今年2月和3月的生意額，比去年同期下跌逾80%，有32%機構則下跌50至80%。他們擔心私營輔導治療及培訓服務機構會因而減少收入，繼而倒閉，要求政府應對每個機構按處所面積大小發放3萬至10萬港元不等的資助，而沒有參與強積金計劃的輔導、治療或培訓師以繳稅單作申請準則，發放每月7,500港元的薪金，為期半年。

輔導治療及培訓專業同盟日前向業界進行調查，有25個機構、約200人回覆。調查結果亦顯示，有約34%機構預計於1至2個月內倒閉、約21%機構預計於3至5個月內倒閉、43%機構預計於半年至1年內倒閉。另外有約58%的輔導、治療或培訓師的收入減少50至80%，有25%人的收入減少80%。

同盟召集人溫成顯指業界有逾2,000人在港私人執業，服務較多元化，並為輪候公營醫療及社福服務的人士提供急切服務需要，但近日因疫情影響，有基層人士即使向他們求助，卻未能付輔導費，而且有業主不願意減租，因此業界出現財政困難，只能靠積蓄維持服務。

擁有5間發展中心的資深情緒治療師鄭先生指，該行業需要空間為小朋友提供訓練，但5間中心只有2間的業主願意減租，再加上接受訓練的個案於近日下跌80%，每月的營運支出需要約3萬港元，現時只靠積蓄維持生計。他又指，曾向銀行申請中小企業信貸計劃，但卻遭銀行拒絕，對方亦未有解釋拒絕原因，認為政府應要提供明確指示。

議員黃碧雲表示，政府雖然推出兩輪防疫抗疫基金，但仍有行業「榜上無名」，認為政府應補漏拾遺，向這些行業發放營運資金和薪金補助，避免有更多中小企業倒閉。