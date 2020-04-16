3聲請漢涉劫150萬港元鑽石　上訴得直重審

印度籍珠寶商人於4年前，在光天化日下遭扑頭搶劫，損失值逾150萬港元的鑽石。4名來自巴基斯坦的免遣返聲請漢事後被捕，3人被控搶劫罪，另1人則被控處理贓物罪，受審後均罪成判監。他們事後提出定罪上訴，上訴庭去年審理後，今(16日)頒下判詞，裁定3名涉及搶劫罪的被告上訴得直，撤銷定罪，案件發還重審，餘下被告則維持原判。

4名被告依次為NAYAB Amin、ADIL Akbar、AKRAM Muhammad及IMRAN Muhammad，首3名被告原被裁定搶劫罪罪成，判監11年；第四被告則被裁定一項處理贓物罪罪成，判囚3年半。

控方案情指，事主於2016年3月在紅磡遇劫後的一個月，警方派出總督察扮成買家，透過中間人相約首3名被告在九龍灣一間卡拉OK見面，有被告向總督察坦言鑽石是偷回來的，犯案時還用上了鐵通。翌月警方再派員與他們在尖沙咀某酒店見面，並趁機拘捕他們。首3名被告在兩次見面中都管有部分贓物、相關的收據及GIA證書。控方主要依賴3名被告在事發後不久仍管有贓物，以及他們向總督察作出的招認舉證，辯方爭議所謂招認實為總督察編造出來。

原審法官引導陪審團作出裁決時稱，若陪審團不信納3名被告曾向總督察作出招認，但認為單憑管有贓物也可推論他們干犯搶劫，陪審團應裁定他們搶劫罪成。

上訴庭認為原審法官錯誤引導陪審團，因為單憑管有贓物不足證明被告曾犯搶劫，給予陪審團最穩妥的指引應是，若陪審團不信被告曾招認，就應判被告搶劫罪不成立，然後才根據其他證供考慮他們是否處理贓物罪成。由於原審法官犯錯，因此撤銷3名被告的定罪，判他們上訴得直。