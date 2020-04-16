鼓勵舉報合謀行為　競委會優化寬待政策

為鼓勵舉報及提供合作，競爭事務委員會今日（16日）宣布優化寬待政策，將原來為首個「二五仔」的業務實體（如公司、集團、商會等）提供寬待，擴展至牽涉入合謀行為的人士，包括公司僱員，可按該政策申請寬待。經修訂的寬待政策今日起生效，競委會認爲，此舉能有助競委會提升其執法能力。

在《競爭條例》下，圍標、合謀定價、瓜分市場及限制產量等合謀行為，屬於嚴重反競爭行為。競委會提出寬待政策，提供誘因鼓勵有份合謀人士停止參與合謀行為，並向競委會舉報。以往這種寬待對象只針對業務實體，為使寬待政策更全面，競委會增設了《個人寬待政策》。牽涉合謀行為的人士，例如公司僱員，可按該政策申請寬待。

另外，除非已有業務實體獲得寬待，否則只要是首名向競委會舉報合謀行為，並符合所有寬待條件的人士，競委會將不會對該名人士展開任何法律程序。然而，合謀行為的主謀，或曾脅迫其他各方從事合謀行為的人士，則不會獲得寬待。

競委會行政總裁冼博崙表示，合謀行為一般乃秘密進行，因此極難察覺。寬待政策自《條例》全面生效開始實施至今，競委會收到多宗申請，並採取相應執法行動，正正反映出提供寬待對偵測及打擊合謀行為的重要性。