首宗本地登革熱反映蚊隻帶毒　醫生憂有爆發隱憂

新冠肺炎疫情未退卻之際，香港昨日(15日)出現首宗本地登革熱個案，令人憂慮兩個疫症同步夾擊，將令公營醫療體系瀕臨崩潰。香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀指，首宗本地登革熱個案正是一個警示，顯示香港的蚊隻已帶有登革熱病毒，提醒當局及市民要加強環境衞生意識，否則可能有潛在爆發風險。

馬仲儀指，踏入夏天，登革熱確診個案會開始浮現，過往幾年「中招」數字不多，90%為傳入個案。昨日「中招」的84歲男子並無外遊紀錄，屬本地個案，她認為顯示本地蚊隻已存在登革熱病毒，可能潛在爆發隱憂，一旦兩個疫症同時爆發，擔心會對公營醫療體系造成更大負擔。但她強調現時只有一宗個案，未見到有爆發迹象，仍有時間做好環境衞生，尤其是滅蚊工作，消除傳播源頭。

今次是近10年來，首次在4月份出現本地確診個案。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信是氣候暖化令蚊蟲孳生，亦因為新冠肺炎下，大量海外人士回流，將傳播源帶入香港，但他認為隨着旅客減少，大型本地爆發的機會不大。梁續指，未有證據顯示登革熱在香港成為風土病，而登革熱以蚊傳播，只要做好防蚊和滅蚊工作，香港爆發登革熱的機會並不大。