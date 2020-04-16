2男涉10宗行使偽鈔案落網　警檢500元及20元假鈔

警方於今年3至4月間接獲多宗於便利店行使偽鈔案，經調查後，前日(14日)凌晨時分，在牛頭角一間便利店拘捕一名行使偽鈔的50歲本地男子。同日，警方拘捕另一名27歲本地男子，相信2人與案件有關，並在他們身上檢獲4張面額500港元的「大牛」偽鈔、及7張面額20港元的偽鈔。

警方經調查後，相信2人與3至4月間、發生於將軍澳、牛頭角、觀塘及秀茂坪的10宗行使偽鈔案有關，案中共檢獲14張面額500元的大牛及7張面額20元偽鈔，總值7,140港元，案件交由秀茂坪警區重案組跟進，並追查偽鈔來源。

秀茂坪警區助理指揮官 (刑事) 署理警司梁立呼籲，任何人曾經歷過類似案件，或有任何資料提供，希望盡快與秀茂坪警區重案組聯絡。

商業罪案調查科偽鈔專家兼支援組總督察鄧舜仁指，近月發現多了騙徒於便利店、快餐店或的士行使500港元或100港元偽鈔，通常他們於晚上昏暗環境、或倉卒交易中行使。市民要分辨偽鈔並不困難，透過手摸眼睇即可，因警方檢獲的大部分偽鈔紙質較平滑，質素粗劣，而真鈔摸上手有明顥的凹凸感，市民亦可留意鈔票右上角的動感光亮圖案及中間開窗式金屬線，當輕微搖動鈔票時，光亮的圖案也在移動。如市民懷疑收到偽鈔，應立刻向警方或銀行尋求協助，千萬不要嘗試去使用。